später lesen Pilotprojekt zur Verbesserung der Sicherheit startet FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Zur Verbesserung der Sicherheit in Ludwigshafen starten die Behörden in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz morgen ein Pilotprojekt. Neben den üblichen Fußstreifen wollen Polizei und Kommunaler Vollzugsdienst künftig mehr Präsenz im Stadtzentrum zeigen. dpa