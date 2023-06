Umweltpolitik Pilotprojekte für klimaschonende Busse und Bahnen im Land

Um Alternativen zum Diesel voranzubringen, sei staatliche Förderung wichtig, sagt die Geschäftsführerin der Landesgruppe Südwest des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, Marie-Theres Wölki. Das gelte auch für den Umstieg auf mit Batterien betriebene E-Busse, die in Rheinland-Pfalz verbreiteter sind: So führen in Ludwigshafen derzeit 15 E-Busse, Wasserstoffbusse seien in der Beschaffung. Koblenz verfüge über 41 Gas- und einen Elektrobus, in Trier soll die Zahl der E-Busse von derzeit 3 auf 39 bis Ende 2025 steigen.