Flüssigstreuung : Pilotversuch: Winterdienst schon vor dem Schneefall

Koblenz Winterdienst schon vor dem Schneefall - mit einem solchen Pilotversuch hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz positive Erfahrungen gesammelt. Die aus Skandinavien stammende sogenannte Flüssigstreuung gibt es nach Angaben des LBM schon seit sechs Jahren auf den rheinland-pfälzischen Autobahnen.

Bundesweit einmalig sei sie als großflächiger Pilotversuch der Straßenmeisterei Neuwied auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Los ging es damit im Winter 2015/16. Dabei versprühen drei Winterdienstfahrzeuge reine Salzsole. Diese verweht in der Regel nicht so stark wie das traditionelle Feuchtsalz.

Wie der LBM der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, verhindert diese Methode am Nachmittag oder Abend Reifglätte und leichte Eisglätte bis zum darauffolgenden Morgen. Das sei „ein enormer Mehrgewinn an Verkehrssicherheit“ - auch für die Winterdienstfahrer selbst, die zudem weniger Nachteinsätze hätten. Darüber hinaus könne vorbeugende Flüssigstreuung effizienter sein und damit die Umwelt schonen. Möglich ist sie nach Auskunft des Landesbetriebs aber nur bis minus 6 Grad Kälte: „Bei größeren Streumengen und bei sehr niedrigen Temperaturen bleibt das Feuchtsalz ohne Alternative.“

Die Flüssigstreuung bei dem Pilotversuch kommt daher laut LBM-Sprecherin Birgit Küppers seit dem vergangenen Winter nur auf Bundesstraßen zum Einsatz. Langfristiges Ziel sei es, diese vorbeugende Methode auf alle zweispurigen Bundesstraßen mit täglich mehr als 20 000 Fahrzeugen in Rheinland-Pfalz auszuweiten. Frühestens in fünf Jahren könnte es so weit sein, schätzt Küppers. Dafür müssten unter anderem zusätzliche Lastwagen mit Wechselsystemen für Feuchtsalz und Flüssigstreuung angeschafft werden.