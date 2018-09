später lesen Pilzexperten befürchten schlechte Saison FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Die ungewöhnlich lange Trockenheit lässt Pilzexperten eine schlechte Saison für Sammler in Rheinland-Pfalz und im Saarland befürchten. „Wenn es nicht im September mal eine Woche durchregnet, wird es ein schwaches Pilzjahr“, sagte der Pilzsachverständige Frank Krajewski in Remagen am Rhein. dpa