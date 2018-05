später lesen Pirmasenser OB: „Positive Signale“ bei Feuerwehr-Streit FOTO: Stadtverwaltung Pirmasens FOTO: Stadtverwaltung Pirmasens Teilen

Twittern

Teilen



Der Streit bei der Feuerwehr in Pirmasens ist nach Darstellung von Oberbürgermeister Bernhard Matheis (CDU) so gut wie beigelegt. Man sei auf einem guten Weg, sagte das Stadtoberhaupt, das in den vergangenen Tagen zwei Gespräche mit Feuerwehrleuten geführt und einen Kompromissvorschlag unterbreitet hatte, am Freitag auf Anfrage. 44 Feuerwehrleute, die kürzlich aus Protest gegen ein neues Konzept bis auf Widerruf den Dienst quittiert hatten, hätten diesen Schritt zurückgenommen. Darüber hatten Medien berichtet. dpa