später lesen Pirmasenser OB will sich verabschieden FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Der Pirmasenser Oberbürgermeister Bernhard Matheis (CDU) will nach 16 Jahren als Stadtoberhaupt im kommenden Jahr abtreten. Der 63-Jährige kündigte am Mittwoch an, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für die OB-Wahl am 28. Oktober kandidieren will. „Ich bin gesund“, sagte Matheis der Deutschen Presse-Agentur. Er betonte aber mit Blick auf einen erfolgreichen Eingriff, der hinter ihm liege: „Die Ärzte haben mir empfohlen, etwas zurückzustecken.“ dpa