Pistole im Schrank: Rettungskräfte flüchten aus Wohnung

Losheim am See Rettungskräfte sind im saarländischen Losheim am See während eines Einsatzes wegen einer Schusswaffe aus einer Wohnung geflüchtet. Die Besatzung eines Rettungswagens sei am Samstag wegen Bauchschmerzen zu einem 46 Jahre alten Patienten im Kreis Merzig-Wadern gerufen worden, teilte die Polizei mit.

Der Mann habe sich gegenüber den Rettungskräften „unkooperativ“ verhalten. Als er dann einen Schrank öffnete, sei daraus eine Waffe auf den Boden gefallen und die Retter hätten die Wohnung verlassen.