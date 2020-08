Pizza-Lohn für ehrlichen Geldbörsen-Finder

Gau-Bickelheim Ein ehrlicher Finder hat eine prall gefüllte Geldbörse entdeckt und bei der Polizei abgegeben - und sich mit einer Pizza als Finderlohn begnügt. Ein Mann aus Köln hatte zuvor sein Portemonnaie und damit etwa 1000 Euro bei einem Stopp auf einem Autohof in Gau-Bickelheim vergessen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Wegen eines Autokaufs habe er am Donnerstag so viel Bargeld dabei gehabt. Ein junger Mann habe dann die herrenlose Börse gefunden und zur Polizeiautobahnstation gebracht. Die Beamten konnten den Besitzer ausfindig machen und riefen ihn an.