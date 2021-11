Placzek: Verordnung erschwert Aufbau der Corona-Teststellen

Mainz Mit Hochdruck wird nach einem Monat Pause das Netz der Corona-Teststellen wieder gespannt. Neue Vorgaben machen es schwerer als beim ersten Mal.

Eine neue Verordnung aus dem Bundesgesundheitsministerium erschwert nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Projektleiters Detlef Placzek (SPD) den Wiederaufbau der Corona-Teststellen erheblich. So dürften neue Teststellen nur bis 15. Dezember beauftragt werden, und die Tester - ob alte oder neue - müssten neuerdings über die Geheimhaltung belehrt werden, sagte Placzek der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Was dahinter stecke, sei nicht kommuniziert worden.