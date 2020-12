Plädoyers im Prozess um Messerangriff an Bushaltestelle

Ein Staatsanwalt steht vor einem Stapel Gerichtsakten. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Der Prozess um eine Messerattacke an einer Bushaltestelle in Saarbrücken steht vor dem Abschluss. Heute stehen in dem Verfahren um versuchten Mord und vorsätzliche Körperverletzung vor dem Landgericht Saarbrücken die Plädoyers und das Urteil an.

Der 24 Jahre alte Angeklagte soll im Juni 2020 sein Opfer, einen Studenten aus dem afrikanischen Gabun, attackiert und mit einem Messer auf ihn eingestochen haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Mann Heimtücke und niedrige Beweggründe vor. Weil er bei der Tat unter Drogeneinfluss gestanden haben soll, geht die Anklage von verminderter Schuldfähigkeit aus. Mit den Worten „Du bist schwarz, du sollst sterben“ sei der Deutsche im Juni an der Bushaltestelle auf sein Opfer zugegangen, habe dem 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Mehrfach soll der Angeklagte die Worte wiederholt und versucht haben, dem Studenten mit einem Messer an Hals und Oberkörper tödliche Verletzungen zuzufügen. Dem Angegriffenen gelang es, den Stichen auszuweichen.