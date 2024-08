Landgericht Tier Plädoyers im Prozess um Mord an Arzt erwartet

Im Prozess um einen ermordeten Arzt aus der Eifel werden an diesem Montag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Trier die Plädoyers erwartet. Der 53 Jahre alte Orthopäde war Ende 2022 getötet worden. Als mutmaßliche Täter sitzen seit Mitte April die 36 Jahre alte Ex-Freundin des Opfers, ihr heute 18-jähriger Sohn und dessen 17 Jahre alter Halbbruder auf der Anklagebank. Sie sollen den Arzt nach einem gemeinsamen Plan getötet und die Leiche in einem Waldstück vergraben haben, so die Anklage.