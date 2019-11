Plädoyers im Prozess um tödliche Attacke in Worms erwartet

Landgericht Mainz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Rund acht Monate nach der tödlichen Messerattacke auf eine 21-Jährige in Worms werden in dem Mordprozess voraussichtlich heute die Plädoyers gehalten. Angeklagt ist in dem Mordprozess vor dem Landgericht Mainz der damalige Freund der jungen Frau.

Der 28 Jahre alte Tunesier soll damals nachts nach einem Streit ein Messer genommen und das auf einem Bett mit dem Rücken zu ihm liegende Opfer von hinten angegriffen haben. Vor Gericht sagte der Angeklagte zum Auftakt, er habe sich nie vorstellen können, dass ihm so etwas passieren könne. Es habe keinen Grund gegeben, seine damalige Freundin umzubringen. Damals hatte er sich kurz nach der Tat selbst der Polizei gestellt.