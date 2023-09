Trierer Bestseller-Autorin Das sagt Stefanie Stahl zu den Plagiatsvorwürfen

Und was denkt Stefanie Stahl selbst zu alledem? Sie schreibt auf Anfrage unserer Zeitung Folgendes: „Meine Leserinnen und Leser schätzen an meinen Büchern, dass sie leicht zu lesen sind und einen spannenden Einblick in ihre Psyche geben. Ich greife in meinen Büchern in sehr verständlicher Sprache auf meine Erfahrungen aus mehr als 30 Jahren Therapie zurück und erwähne auch ausdrücklich und explizit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mich inspirieren. Aus Gründen der Lesbarkeit verzichte ich ganz bewusst auf einen wissenschaftlichen Stil des Zitierens.