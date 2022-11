2. Bundesliga : Planloser „Club“ erkämpft Punkt auf dem Betze

Kaiserslautern Die Null steht! Viel mehr Positives gibt es vom Nürnberger Ausflug nach Kaiserslautern nicht zu berichten. Die Mannschaft kennt ihre große Schwachstelle.

Das Spiel zweier Traditionsvereine entwickelte sich zum Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Nürnbergs Torwart Christian Mathenia. Die Gänsehaut-Atmosphäre auf dem ausverkauften Betzenberg stachelte am Samstag allein den „Club“-Keeper zu Höchstleistungen an. Dass die Franken beim 0:0 in Kaiserslautern zum dritten Mal nacheinander ohne Gegentor in der 2. Fußball-Bundesliga blieben, war exklusiv dem 30 Jahre alten Routinier zuzuschreiben.

In schönster Manuel-Neuer-Manier lenkte Mathenia etwa den Schuss von Kaiserslauterns Kenny Prince Redondo in der 50. Minute an den Pfosten. Später fischte der „Club“-Krake einen Distanzversuch von Philipp Klement aus dem rechten Toreck. „Ich freue mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte. In den letzten drei Spielen war es so, dass wir gut verteidigt haben. Heute hat die Mannschaft mich mal gebraucht“, sagte Mathenia bescheiden.