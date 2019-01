später lesen Planung der Pendler-Radroute Worms-Wörth kommt voran Teilen

Die Planung der Pendler-Radroute zwischen Worms und Wörth kommt voran. Ein Ingenieurbüro soll in einer Machbarkeitsstudie den besten Weg zwischen Worms und Ludwigshafen finden, wie das Verkehrsministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. dpa