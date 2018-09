später lesen Planunterlagen für Autobahn bei Mainz im Oktober fertig FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium will die Unterlagen zur Planfeststellung für den Ausbau der Autobahn 643 im nächsten Monat fertigstellen. An diesem wichtigen Projekt werde „mit Hochdruck und maximaler Beschleunigung“ gearbeitet, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag in Mainz. dpa