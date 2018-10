später lesen Planvolle Diebe: Erst Kennzeichen gestohlen, dann Benzin FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Äußerst planvoll sind in Kaiserslautern Diebe vorgegangen. Sie hätten zunächst in Otterberg ein Autokennzeichen gestohlen und dieses an einem anderen Fahrzeug angebracht, teilte die Polizei am Freitag mit. dpa