Plattform für kleinere Kinos: Kunden digital erreichen

Nastätten/Simmern Wie können sich Kinos für die Zukunft rüsten? Während die einen auf ein ausgesuchtes Programm und spezielle Events setzen, sehen die anderen die Zukunft im Digitalen und dem Erfassen von Daten.

„Wir als Programmkino haben die 18- bis 30-Jährigen eigentlich schon fast abgeschrieben“, sagte Margit Klein, Betreiberin des Pro-Winzkinos in Simmern im Hunsrück. Als kleines Kino sei es nicht immer möglich, die neuesten Filme zum Bundesstart zu zeigen. Die Jüngeren seien dann schnell in den Städten und damit in den großen Häusern.

Auch gegen solche Trends will Holl sich und die Genossenschaftsmitglieder wappnen. So soll es künftig Ticketpakete in Handelsketten geben. „Dass es Kino-Tickets nur im Kino gibt, ist ein Anachronismus, den wir uns nicht mehr leisten können“, meinte Holl. Die Eintrittskarte für einen Arthouse-Film müsse auch in jeder guten Buchhandlung verfügbar sein, findet Holl.