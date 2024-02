Landtag Plenum folgt Ältestenrat: Gruppe dreier Ex-AfD-Abgeordneter

Der Ältestenrat betonte kürzlich, eine solche Homogenität sei in dem konkreten Fall nicht gegeben. Frisch, bis November noch Vorsitzender der AfD-Fraktion, und Schmitt seien noch AfD-Mitglieder, Joa nicht mehr. Auch sei der Zusammenschluss nicht groß genug, um einen oder mehrere Sitze in einem Fachausschuss zu bekommen. Der Zusammenschluss habe also keine eigenen parlamentarischen Aufgaben, entsprechend seien keine zusätzlichen Geld- oder Sachleistungen zu gewähren.