2. Bundesliga Pokalfinalist Kaiserslautern verliert 1:2 beim Hamburger SV

Pokalfinalist 1. FC Kaiserslautern hat vier Tage nach dem Endspiel-Einzug einen Rückschlag in der 2. Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Am Samstag verloren die Pfälzer in einer ansehnlichen Partie mit 1:2 (1:1) bei Aufstiegsanwärter Hamburger SV, der sich durch den Erfolg vorübergehend Rang drei sicherte. Fortuna Düsseldorf kann den HSV am Sonntag aber wieder überholen. Laszlo Benes (34. Minute) und Lukasz Poreba (60.) vereitelten eine weitere Feierstimmung beim FCK, der nun Platz 17 belegt. Ragnar Ache (45.+1) hatte zwischenzeitlich vor 57.000 Zuschauern getroffen.