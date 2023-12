Agrar „Poker mit den Jahreszeiten“: Bisher kaum Eiswein geerntet

Bislang haben Winzer in den deutschen Anbaugebieten nur sehr begrenzt Eiswein geerntet. Insgesamt hätten „knapp zwei Hände voll“ an Betrieben die kalte Periode um den 3. und 4. Dezember dafür genutzt, sagte Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI) mit Sitz in Bodenheim der Deutschen Presse-Agentur. In Rheinland-Pfalz seien es fünf Winzer gewesen, in Rheinhessen sei Silvaner von vier Betrieben und an der Mosel Riesling von einem geerntet worden. In Franken - konkret in Volkach - und in Württemberg, wo anders als in Rheinland-Pfalz Flächen für Eiswein nicht vorher angemeldet werden müssen, wisse man von einem beziehungsweise zwei Betrieben.