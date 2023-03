Milliardär Viktor Charitonin Poker um den Hahn: Hat Habeck den Verkauf an russischen Oligarchen gestoppt?

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich wohl in den Verkaufsprozess des Flughafens Hahn eingeschaltet. Nach einem Bericht der WirtschaftsWoche will Habeck den Verkauf an die NR Holding, hinter der der russische Milliardär Viktor Charitonin steht, stoppen. Dies hätten Beamte gegenüber Investoren zu verstehen gegeben, sagten mehrere mit dem Verfahren vertraute Insider dem Magazin.