später lesen Politische Bildung in Großregion wird grenzüberschreitend Teilen

Twittern

Teilen



Politische Bildung soll in der Großregion künftig auch grenzüberschreitend sein. Die Einrichtungen für politische Bildung in Luxemburg, Ost-Belgien, Frankreich, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wollen in einer entsprechenden Arbeitsgruppe zusammenarbeiten. dpa