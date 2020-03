Politisches Interesse bei Jugendlichen wecken durch Rap

Die Abgeordneten sitzen im rheinland-pfälzischen Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die „Stimme der Straße“ soll künftig für den Landtag in Mainz erklingen: Der Rapper Nils Zeizinger macht von diesem Freitag an auf dem Instagram-Kanal des Parlaments auf Debatten aufmerksam. „Das Ziel ist, vor allem Jugendliche an politische Themen heranzuführen und zum Mitdenken und Mitmachen anzuregen“, sagte Zeizinger einer Mitteilung des Landtags zufolge.



„Dafür müssen die Themen entsprechend aufbereitet werden: knackig, authentisch und humorvoll.“ Die Videos stehen unter dem Motto „Politik vom Bordstein bis ins Parlament“. Einen Vorgeschmack gab es am Donnerstag bereits.

Dem Statistischen Landesamt zufolge war 2016 das Interesse an der Landtagswahl insbesondere bei jungen Menschen relativ gering. „Da Menschen das Wählen früh erlernen und diese Erfahrungen prägend sind, ist für uns die politische Kommunikation mit jungen Menschen besonders wichtig“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD).

Das Parlament wolle mit dem Projekt vermitteln, dass politische Entscheidungen das Leben Aller beeinflussen. „In der Politik spielt Sprache eine sehr wichtige Rolle. In der Musik ist das ebenso. Daher lag die Zusammenarbeit mit einem Musiker nahe“, meinte Hering. Zeizinger ist Teil der Mainzer Band Grundfunk. Der 33-Jährige soll vorerst bis Ende 2020 regelmäßig und politisch neutral berichten.