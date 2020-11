Politologe: Beförderungspraxis kostet Grüne Glaubwürdigkeit

Der Politologe Uwe Jun sitzt in seinem Büro in der Universität Trier. Foto: Birgit Reichert/dpa/Archivbild

Trier/Mainz Die rechtswidrige Beförderungspraxis im rheinland-pfälzischen Umweltministerium eignet sich nach Einschätzung des Politologen Uwe Jun gut für die Opposition, um im Wahlkampf die Glaubwürdigkeit der amtierenden Landesregierung in Frage zu stellen.

„Dass die parlamentarische Opposition das Thema am Köcheln halten möchte, um die Glaubwürdigkeit insbesondere der Grünen, aber auch der Landesregierung insgesamt in Frage zu stellen, ist nicht verwunderlich“, sagte der Politologe von der Universität Trier der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Das ist im Wahlkampf durchaus nicht untypisch.“ Ob die Opposition damit Erfolg habe, hänge davon ab, als wie gravierend die Wähler die Verfehlung einschätzten.