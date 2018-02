später lesen Polizei: Anlaufstellen für Besucher von Fastnachtsumzügen Teilen

Twittern

Teilen



In mehreren rheinland-pfälzischen Städten sind für die Feierlichkeiten an Rosenmontag Anlaufstellen für Hilfesuchende eingerichtet worden. Beim landesweit größten Umzug in Mainz wiesen knapp drei Meter hohe Fahnen in neongelb und blau auf die Stellen der Polizei hin. Diese waren in der Zone in der Innenstadt mit den meisten Feiernden. Für Frauen richtete der Frauennotruf in Mainz einen Bereitschaftsdienst am Rosenmontag ein. dpa