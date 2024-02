Nach Unfällen durch Bauernproteste Polizei appelliert an Landwirte: Autobahnen dürfen nicht blockiert werden

Die Polizei appelliert an Landwirte in der Region, ihre Proteste nicht auf Autobahnen abzuhalten. „Bundesautobahnen sind für den Schnellverkehr bestimmt und nicht für Traktoren“, appelliert Polizeipräsidentin Anja Rakowski. Wegen der teils hohen Geschwindigkeitsunterschiede und der häufig nicht erfolgten Stauabsicherungen habe die Polizei „erhebliche Sicherheitsbedenken“. Rakowski: „Das Befahren der Autobahn mit Traktoren, aber auch die Blockaden an den Anschlussstellen können zu lebensgefährlichen Konfliktsituationen im Straßenverkehr führen.“