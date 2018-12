später lesen Polizei beendet Geisterfahrt auf Autobahn 3 Teilen

Schnelles Handeln der Polizei hat bei einer Geisterfahrt auf der Autobahn 3 in der Nacht zum Sonntag Schlimmeres verhindert. Auf der Fahrbahn in Richtung Köln war ein betrunkener 61-Jähriger in entgegengesetzter Richtung unterwegs, also nach Frankfurt. dpa