Polizei beendet Schlägerei unter betrunkenen Männern

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild.

Frankenthal Die Polizei hat vor einer Kneipe in Frankenthal in der Pfalz eine Schlägerei unter drei Betrunkenen beendet. Die Männer im Alter von Mitte 40 wurden festgenommen. Sie waren in der Nacht zum Samstag unter anderem mit Teilen eines Besenstiels aufeinander losgegangen.

