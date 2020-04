Polizei behält Einhaltung der Corona-Kontaktregeln im Auge

Polizei fährt Streife am Rheinufer. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die Polizei in Rheinland-Pfalz und im Saarland will weiterhin kontrollieren, ob sich die Menschen am Osterwochenende an die Corona-Kontaktregeln halten. Man habe zusätzliches Personal im Einsatz, sagte etwa das Polizeipräsidium Mainz am Samstag.



