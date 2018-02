später lesen Polizei bekommt noch Lesegeräte für Autokennzeichen Teilen

Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat noch keine Lesegeräte für das automatische Erkennen von Autokennzeichen. Erste Geräte für einen Pilotversuch sollen in diesem Jahr beschafft werden, heißt es in einer Antwort des Innenministeriums in Mainz auf eine parlamentarische Anfrage aus der CDU-Fraktion. dpa