später lesen Polizei bringt Waffennarr in Psychiatrie Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen einen Waffennarr aus dem saarländischen Neunkirchen zur Untersuchung in die Psychiatrie gebracht. Der 36-Jährige werde verdächtigt, in den vergangenen Wochen immer wieder aus seiner Wohnung heraus geschossen zu haben, teilte die Polizei mit. dpa