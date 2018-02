später lesen Polizei: Chaotische Zustände bei Fastnachtsfeier in Worms FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Bei Fastnachtsfeierlichkeiten in Worms-Abenheim ist es der Polizei zufolge zu „teils chaotischen Zuständen“ gekommen. Ein Polizeibeamter, der am Sonntag einen Streit vor einem Festzelt schlichten wollte, wurde von einem 16-Jährigen angegriffen. Der Teenager schlug dem Beamten in den Bauch, attackierte ihn mit Kniestößen und verletzte ihn dabei leicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und nahmen den 16-Jährigen fest. Er wurde anschließend seinen Eltern übergeben. dpa