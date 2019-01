später lesen Polizei entdeckt Flüchtlinge in Lkw in Landau FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Die Polizei hat aus einem abgestellten Lkw in Landau vier Flüchtlinge geholt. Ein Zeuge habe am Mittwoch auf einem Werksgelände einen rufenden und winkenden Mann im Lkw-Anhänger bemerkt, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag. dpa