Polizei entdeckt sieben illegale Glücksspielautomaten

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Neuwied Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Polizei in Neuwied eine Wohnung mit illegalem Glücksspiel ausgehoben. Wie sie am Sonntag mitteilte, durchsuchten Beamte am Samstag die Räume und entdeckten bei insgesamt sechs Anwesenden größere Mengen Bargeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa