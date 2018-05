später lesen Polizei entdeckt zwei Cannabis-Plantagen durch Hausbrände FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Twittern

Teilen



Wegen Hausbränden hat die Polizei zwei größere Indoor-Cannabis-Plantage im Landkreis Bad Dürkheim entdeckt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war in einem Einfamilienhaus in Wattenheim am Mittwoch ein Brand vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen. Nachdem das Feuer gelöscht war, entdeckten die Beamten in einem hinteren Teil des Anwesens mehrere ausgewachsene Cannabispflanzen. Der 62-jährige Bewohner war zunächst nicht zu Hause. Er erschien aber, nachdem ihn die Polizei verständigt hatte. dpa