Die Polizei wird an Silvester in Rheinland-Pfalz verstärkt präsent sein, um für Sicherheit bei den großen Feiern zu sorgen. Innenminister Roger Lewentz (SPD) kündigte am Freitag an, dass das Sicherheitskonzept nach dem Anschlag in Straßburg beibehalten wird. dpa