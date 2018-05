später lesen Polizei ermittelt Busfahrer nach Vorwurf der Volksverhetzung FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

In den Ermittlungen gegen einen Busfahrer wegen Volksverhetzung und Beleidigung ist die Polizei in Ingelheim einen Schritt weiter. Der zunächst unbekannte Fahrer sei inzwischen gefunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er müsse ebenso wie Zeugen noch zu dem Vorfall am Samstag befragt werden. dpa