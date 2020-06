Polizei ermittelt nach Attacke auf Motorradfahrer

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Neustadt Nach einem Angriff auf einen Motorradfahrer in Neustadt/Weinstraße hat die Polizei am Montag weiter nach einem der beiden Täter gesucht. Einer der mutmaßlichen Angreifer war von Zeugen festgehalten worden, wie die Behörden in der pfälzischen Stadt mitteilten.



