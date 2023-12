Notfälle Polizei ermittelt nach Brand in Frankenthaler Klinik

Frankenthal · Nach einem Feuer in einer Klinik in Frankenthal ermittelt die Polizei zur Brand- und Todesursache. Zwei Tote waren am Montagabend bei den Löscharbeiten in der Stadtklinik gefunden worden. Ein Polizeisprecher sagte am Dienstagmorgen, eine Untersuchung durch einen Brandermittler sei geplant.

19.12.2023 , 09:13 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei dem Brand waren nach Angaben aus der Nacht sechs Menschen schwer verletzt worden, drei von ihnen schwer. Darunter sei auch Personal der Stadtklinik. Ob es weitere Verletzte gab sowie die Art der Verletzungen, war in der Nacht zunächst unklar. Auch genauere Angaben zu den Toten wurden vorerst nicht gemacht. Das Feuer war am Abend laut Feuerwehr in einem Patientenzimmer im zweiten Obergeschoss gemeldet worden. Die Feuerwehr lobte das Klinikpersonal dafür, Patienten aus angrenzenden Zimmern der Station gebracht zu haben. Die Patienten wurden demnach auf die übrigen Bereiche des Krankenhauses verlegt. Den Angaben zufolge sind die Intensivstation, der gesamte OP-Bereich, die Aufwachstation und der Kreißsaal weiterhin einsatzbereit. Auch der restliche Klinikbetrieb sei vom Brand nicht betroffen. Die Klinik beschäftigt nach Angaben auf der eigenen Internetseite rund 700 Menschen. Es stehen 315 stationäre Betten und Tagesklinikplätze zur Verfügung. © dpa-infocom, dpa:231219-99-347400/3

(dpa)