Flaschenhieb und Beißattacke statt Tricks und Tore: Das Kreisliga-Fußballspiel zwischen Güls und Lahnstein in der Nähe von Koblenz wird ein strafrechtliches Nachspiel haben. Nach einem angeblich groben Foul kam es in der Partie am vergangenen Sonntag zu einer Rudelbildung. dpa