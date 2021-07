Polizei ermittelt nach versuchter Brandstiftung an Kirche

Das Wort "Polizei" steht auf einem Einsatzwagen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Homburg Ein Unbekannter hat an einer Kirche in Homburg im Saarland ein Feuer gelegt. Die Polizei ermittelt nach Angaben von Donnerstag wegen versuchter Brandstiftung. Demnach hatte der Unbekannte am Mittwoch versucht, die hölzerne Eingangstür in Brand zu setzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Polizei zufolge entstand ein Schwelbrand. Die Kirche musste aufgrund der Rauchentwicklung belüftet werden. Die Tür wurde durch den Brand beschädigt. Ob im Innenraum der Kirche ein Sachschaden entstand war zunächst unklar.