Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Überfall

Ein Blaulicht der Polizei. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild.

Saarlouis Nach einem Raubüberfall auf eine Frau in Saarlouis hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der 56-jährige Mann soll am vergangenen Mittwoch das 35-jährige Opfer zunächst an der Schulter gepackt und sie dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte.

