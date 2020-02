Polizei ermittelt wegen Coronavirus-Falschmeldung

Kaiserslautern Nach dem Verbreiten einer Falschmeldung über eine angebliche Coronavirus-Infektion in Rheinland-Pfalz hat die Polizei den mutmaßlichen Urheber der Nachricht ermittelt. Demnach habe ein 27-Jähriger aus Kaiserslautern die Meldung erstellt, um seiner Freundin zu imponieren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Dies sei bereits am Montag geschehen. Am Dienstag habe er die gefälschte Seite von „tagesschau.de“ einem 28 Jahre alten Freund gezeigt. Dieser wiederum habe die Falschmeldung abfotografiert und über soziale Medien weiterverschickt. Gegen sie werde nun wegen Vortäuschens einer gemeinen Gefahr ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Polizei zufolge hatte ein Unternehmer Anzeige erstattet, da seine Firma in der erfundenen Nachricht genannt worden sei. Der Mann sagte, Mitarbeiter, Kunden und Zulieferer seien verunsichert und würden das Areal meiden. Der 27-Jährige war laut Polizei am Dienstagnachmittag in dem betroffenen Betrieb erschienen und hatte um ein Gespräch gebeten.