später lesen Polizei erwischt Hunderte Temposünder FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



Insgesamt 600 Verstöße in dreieinhalb Stunden haben Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn 6 bei Viernheim (Kreis Bergstraße) registriert. Auf dem Streckenabschnitt in Richtung Kaiserslautern wurden etwa 3000 Fahrzeuge überprüft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa