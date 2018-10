später lesen Polizei fahndet nach Banküberfall weiter nach Täter FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Die Polizei sucht nach einem Bankraub im Landkreis Mayen-Koblenz weiter nach dem Täter. Die Fahndung laufe noch, sagte ein Polizeisprecher in Koblenz am Samstag. Die Sparkasse in Weißenthurm war am Freitag von einem maskierten Täter in einem Ganzkörper-Maleranzug überfallen worden. dpa