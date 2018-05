später lesen Polizei fasst 37-jährigen Autofahrer nach Flucht Teilen

Twittern

Teilen



Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 37-Jähriger in der Nacht zum 1. Mai mit seinem Auto durch den Ortskern von Nierstein am Rhein gerast. Wie die Polizei mitteilte, beachtete er weder Kreuzungen noch Einmündungen. In dem Weinörtchen waren laut Polizei wegen des Tanzes in den Mai noch viele Menschen auf der Straße unterwegs - es wurde niemand verletzt. Ein Streifenwagen hatte den Mann zuvor im nahem Oppenheim kontrollieren wollen, da er verbotenerweise auf einem Feldweg unterwegs war. Daraufhin raste der Mann davon. dpa