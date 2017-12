später lesen Polizei fasst gewalttätigen Jugendlichen Teilen

Fahrraddiebstahl, Drogenhandel und Messerstecherei: Die Polizei hat in Mainz einen gleich mehrfach auffälligen 17-Jährigen festgenommen. Er habe zunächst mehrere andere junge Leute angepöbelt, nachdem er mit einem zuvor gestohlenen Fahrrad gestürzt war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er sei dabei am Montagabend derart in Rage geraten, dass er einem 19-Jährigen ein Taschenmesser in den Oberschenkel stach. Einem ebenfalls 19 Jahre alten Mann schlug der Angreifer ins Gesicht. Anschließend flüchtete er, die beiden jungen Männer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. dpa