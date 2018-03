später lesen Polizei fasst gleich fünf mutmaßliche Einbrecher FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Die Polizei hat fünf Tatverdächtige festgenommen, die in eine Reihe von Einbrüchen in Gaststätten und Wohnungen verwickelt sein sollen. Vier Verdächtigen im Alter zwischen 19 und 27 Jahren wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittlungen zu den Straftaten in Pirmasens, Rodalben (Kreis Südwestpfalz) und dem Saar-Pfalz-Kreis im Saarland hatten mehrere Monate gedauert. Am Dienstag durchsuchten Beamten dann Wohnungen in Pirmasens, Homburg und Bexbach, dabei wurden die Fünf festgenommen. Den Angaben zufolge legten mehrere der Verdächtigen Geständnisse ab. dpa