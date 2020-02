Polizei fasst Mann mit Schreckschusswaffe in Bingen

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv.

Bingen Zeugen haben die Polizei am frühen Samstagmorgen wegen mehrerer Schüsse in der Innenstadt von Bingen alarmiert. Sie berichteten, dass ein Mann mit einer Handfeuerwaffe unterwegs sei, wie die Polizei in Bingen mitteilte.



